Son dakika haberi... Gaziantep'te çekilen bir video, izleyenlerin kanını dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde kaydedilen görüntülerde, bir babanın kucağındaki 3 aylık bebeğine acımasızca vurduğu görülüyor.



BEBEK AĞLADIKÇA VURMAYA DEVAM ETTİ

Videoda, bebeğin sürekli ağladığı ve adamın art arda vurduğu anlar yer alıyor. Kan donduran o anlar, anne olduğu iddia edilen kadının odaya girmesiyle son buluyor.









VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ

Bazı sosyal medya mecralarında İlimizde çekildiği anlaşılan bir babanın bebeğini darp ettiğine dair görüntüler yer almaktadır.





29.11.2021 tarihinde emniyet güçlerimize bildirilen bir bebeğin darp neticesinde yaralandığı olayla ilgili alınan ifadelerde Y.G. isimli şahsın C. G. isimli bebeğini darp ettiğine dair kamera kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır.





Hastaneye getirilen bebek C.G.'nin doktor raporunda kafasında travmaya bağlı yaralanma olduğu bildirilmiş, hastanede tedavisine başlanmıştır.





Olayın şüphelisi Y. G. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve adli süreç başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Gündem yaratan video sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar babaya tepki yağdırırken, yetkililerden olayla ilgili harekete geçmesini istedi.





O yorumlardan bazıları:

Bu adama bildiğiniz ve dünyadaki en vahşi işkence yöntemini uygulayın.

O canım bebek seninle aynı yerde olmamalı. Adalet önünde hesap vereceksin, dışarıda aldığın her nefes israf.





Muhtemelen kamerayı da anne koymuş ki bu caniden kurtulmanın başka yolunu bulamamış.

Olayın sosyal medyada bir an önce yayılıp bu şerefsizin gereken cezayı almayı gerekiyor.

Çığlık attım parmaklarımı ısırdım izlerken.