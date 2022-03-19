Haberler Medya Videoları ''Ama kafamız nasıl güzel'' repliğiyle hafızalara kazınan kayıp internet fenomeni Yunus Dönertaş'tan acı haber! Bulunan kemikler...

''Ama kafamız nasıl güzel'' repliğiyle hafızalara kazınan kayıp internet fenomeni Yunus Dönertaş'tan acı haber! Bulunan kemikler...

''Ama kafamız nasıl güzel'' repliğiyle hafızalara kazınan kayıp internet fenomeni Yunus Dönertaş'tan acı haber! Bulunan kemikler...
19.03.2022 15:07

OTOMATİK OYNAT

Medya 01:35
Aksaray’daki dayakçı...
Medya 01:25
İşte babasından şiddet gören...
Medya 05:07
Gaziantep'te bebeğini...
Medya 01:14
İmamoğlu ihalelerin büyük...
Medya 00:22
Belediye başkanı kaza yaptı!...
Medya 01:16
Bulgaristan’da felaket! 46...
Medya 01:38
Müslüme'nin ölümüyle ilgili...
Medya 02:23
Çılgın Bediş'in Banu'su Sonay...
Medya 00:54
Menajerimi Ara dizisine iki...
Medya 00:53
Maraşlı'dan nefesleri kesen...
Medya 09:51
Müge Anlı'da 29 Ekim...
Medya 09:44
Patlamada hayatını kaybeden...

vTekirdağ'ın Çorlu ilçesinde piknik alanında bulunan insan kemiklerinin, 8 aydır kayıp olarak aranan Yunus Dönertaş'a (42) ait olduğu belirlendi. Dönertaş'ın internette sokak röportajıyla tanınıp, ”Ama kafamız nasıl güzel“ sözleriyle fenomen olduğu öğrenildi.

Medya Videoları

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise bulunan kafatası ve kemiklerin, kayıp kişilere ait olabileceği ihtimali üzerine başvuruları incelemeye aldı.

'DNA ÖRNEKLERİ EŞLEŞTİRİLDİ'
İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonuçlandı. Kentte yapılan kayıp kişilerin ailelerinden alınan DNA örnekleri kemiklerden alınan örneklerle eşleştirildi. Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Büyükçavuşlu Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedildi. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

SON DAKİKA