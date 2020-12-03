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Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı izle: "Bir mezarı bile yok..."

Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı izle:
03.12.2020 19:08
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Çekimleri Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı “Maria ile Mustafa” yeni bölümleriyle her Pazar Atv ekranlarında. Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı "Bir mezarı bile yok..." sözleriyle dikkat çekiyor. İşte Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı...


Mustafa ve Maria'nın düğününde bomba patlamış, en mutlu günleri kana bulanmıştır. Herkesi alt üst edecek bu patlama nelere mal olacaktır? Düğünü kana bulayan Galip, Mustafa'dan kurtulup, Eda'ya kavuşacağını düşünürken Eda'nın intiharıyla darmadağın olur. Galip bu işin içinden sıyrılabilecek midir? Mustafa ve Maria, yaralarını sarmaya çalışırlarken hayatlarına gizemli bir kişi girer. Bu gizemli kişi Candemir ailesini nasıl bir açmaza sürükleyecektir? Patlamadan etkilenen yalnızca Maria ve Mustafa değildir. Rüzgar ve Nisan'ın ilişkileri de patlamanın ardından alt üst olacaktır. İki âşık yaralarını sarabilecekler midir? Kudret'in gençliğinde yaptığı bir hata tüm Candemir ailesini darmadağın etmek üzeredir. Candemir ailesi, adım adım kendilerine yaklaşmakta olan tehlikeyi bertaraf edebilecekler midir?
Maria ile Mustafa Videoları