Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı izle: "Bir mezarı bile yok..."

Çekimleri Kapadokya’nın eşsiz doğasında gerçekleştirilen, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı “Maria ile Mustafa” yeni bölümleriyle her Pazar Atv ekranlarında. Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı "Bir mezarı bile yok..." sözleriyle dikkat çekiyor. İşte Maria ile Mustafa 14. bölüm fragmanı...