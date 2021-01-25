Maraşlı'da dikkat çeken sahne: Alina Boz'un canlandırdığı Mahur hastalanıyor

Başrollerinde Burak Deniz ve Alina Boz'un yer aldığı Maraşlı dizisi yeni bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Maraşlı'nın yeni bölümünde Mahur'un hastalandığı sahne tüm dikkatleri üzerine topladı.

MARAŞLI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Kızımı bulun bana...''

Maraşlı, Mahur'a onu öldürmek isteyenin aile içinden biri olduğunu söyler ve şüphelerinin sebebini anlatır.

İşte yeni bölümde yaşanacak gelişmeler;



Mahur delirecek gibi olur. Maraşlı, Savaş'ın hapiste çok kalmayacağından emindir. Mahur, Maraşlı'ya inanacak mı? Mahur, ailesinden birinin onu öldürmek istediği gerçeği ile mücadele etmekte zorlanır. Maraşlı haklı mıdır? Gerçekten ailesinden biri Mahur'un ölmesini mi istemektedir?



Maraşlı ise bu gerçeğe ulaşabilmek için Mahur'la birlikte hareket etmeleri gerektiğini söyler. Mahur, Maraşlı'yı dinleyecek mi? Savaş, tutuksuz yargılanma talebi ile serbest bırakılır.



Artık tüm aile üyeleri hem Mahur için hem de kendileri için korkmaya başlarlar. Hayatı hala tehlikede olan Mahur için Savaş yeni bir anlaşma yapmak ister. Mahur ve ailesi Savaş'ın anlaşma isteğini kabul edecek mi?

Maraşlı, hayatı tehlikede olan Mahur'u korumak için onu ıssız bir dağ evine getirir. Bu durum Türel ailesinde panik yaratır. Maraşlı, Mahur'u ailesinden bile koruması gerektiğini düşünmektedir. Dağ evinin ziyaretçisi kim olacaktır?