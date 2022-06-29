Çocuklar Duymasın'ın 'dominant teyze Gönül'ünden kahreden haber! Zeyno Günenç rol arkadaşı Pınar Altuğ'u hüzne boğdu. Kariyer hayatı boyunca birçok tiyatro oyunu, sinema filmi ve televizyon dizisinde rol alan, 16 Ocak 2002 - 11 Nisan 2019 yılları arasında yayınlanan Çocuklar Duymasın'da hayat verdiği 'dominant teyze Gönül' karekteriyle gönüllerde taht kuran oyuncu Zeyno Günenç aldığı acı haberle yıkıldı. Zeyno Günenç'in babası Bilal Günenç vefat etti. Kötü haberi Instagram hesabından duyuran Zeyno Günenç'e Instagram'dan yorum yağdı.
BABASI BİLAL GÜNENÇ HAYATINI KAYBETTİ
Günenç, babasıyla birlikte çekilen fotoğraf karesinin altına düştüğü notta ''Benim canım güzel kalpli Büloş'um canım babam'ı bugün kaybettik...'' ifadelerini kullandı. Ünlü oyuncunun paylaşımına aralarında Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Atacan, Tan Sağtürk, Yonca Evcimik, Necmi Yapıcı, Süha Uygur, Süheyl Uygur gibi ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda takipçisinden başsağlığı mesajları yağdı.