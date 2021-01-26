Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla yoga pozları sosyal medyayı salladı! Deli Yürek'in Zeynep'inin kızı da kendi gibi...

Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla yoga pozları sosyal medyayı salladı! Ali, Ayşe ve Alp adında 3 evlada sahip olan Deli Yürek'in Zeynep'i şimdilerde yoga eğitmenliği yapıyor. Geçtiğimiz hafta sonu eşi Erdem Yılmaztürk ile yoga videosunu paylaşan Zeynep Tokuş'un çocuklarıyla verdiği pozlar da bir hayli ilgi gördü. Zeynep Tokuş'un oğlu Alp annesinin boyu kadar oldu, kızı ise şimdiden annenin pabucunu dama atacak, güzellik ve esneklik konusunda Zeynep Tokuş'a fark atacak gibi duruyor. İşte başta Zeynep Tokuş'un kızı ve oğlu olmak üzere ünlülerin çocukları.

26.01.2021 09:18 - Son Güncelleme: 26.01.2021 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





