Zeynep Bastık ile Tolga Akış boşanıyor. Üç yıl aşk yaşadığı reklamcı Tolga Akış ile 7 Temmuz 2021'de Çeşme'de nikah masasına oturdu Bastık... Alaçatı'da bulunan bir otelde dünyaevine giren çiftin düğün törenine aralarında Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı. Çiftin ayrılık haberlerinin hemen ardından da ilginç bir ayrılık açıklaması da geldi. Herkes Zeynep Bastık ve Tolga Akış neden boşanıyor sorusunun yanıtını ararken ortaya önce aldatma sonra da karşılıklı aldatma iddiası ortaya atıldı. Bir yanda bunlar yaşanırken bir yanda da Zeynep Bastık tatilde ve keyfi gayet yerinde.