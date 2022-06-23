Eski Survivor yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'dan Demet Akalın'a sert sözler!

Survivor'ın, 2021 sezonunu İsmail Balaban şampiyon olarak kapattı ama sonrasında şöhretin kaymağını diğer yarışmacılar da yemeye başladı. Yarışmada seslendirdiği şarkı sonrası kolları sıvayan Aleyna Kalaycıoğlu müzik dünyasına giriş yaptı. Çok sık konuşulan isimlerden biri haline gelen Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Survivor hakkında yaptığı Ayşe Yüksel, cinsellik ve tuvalet açıklamalarıyla gündeme gelmişti. Sosyal medyada adeta fenomen olan güzel isim verdiği bir röportajda Demet Akalın ile ilgili kullandığı cümlelerle gündeme bir anda bomba gibi düştü.