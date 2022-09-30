Haberler Magazin Videoları Zeynep Bastık lüks evinin değeri dudak uçuklattı! Urla'daki evi adeta göz kamaştırdı.

Zeynep Bastık lüks evinin değeri dudak uçuklattı! Urla'daki evi adeta göz kamaştırdı.

Zeynep Bastık lüks evinin değeri dudak uçuklattı! Urla'daki evi adeta göz kamaştırdı.
30.09.2022 12:55

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:21
Yarım Elma'nın Goncası...
Magazin 01:25
Hadise ve Mehmet Dinçerler’in...
Magazin 00:09
Sude Burcu ve Mert Öcal çifti...
Magazin 01:23
Sinan Özen hayranlarını...
Magazin 00:32
Hadise'nin boşanma davası...
Magazin 00:14
Ahmet Mekin ve Türkan Şoray...
Magazin 01:21
Ebru Gündeş, kendisinden 20...
Magazin 00:30
Mehmet Ali Erbil o görüntüyü...
Magazin 00:17
Berna Keklikler süper...
Magazin 00:15
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun...
Magazin 00:11
Canan Ergüder’den olay dans…
Magazin 00:14
Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ...

Konserlerinin yanı sıra Youtube tıklanmaları sayesinde servet kazanan Zeynep Bastık’ın Urla’daki malikanesi ortaya çıktı. Ünlü popçu, yaklaşık değeri 40 milyon TL’lik lüks eviyle Hollywood yıldızlarını aratmıyor.

Magazin Videoları

Son dönemde Pop dünyasının en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, parasını Urla'daki malikanesine 'bastı'! Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki popçu, imza attığı reklam anlaşmaları ve özellikle de Youtube tıklanmaları sayesinde hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu. Kazancını gayrimenkule yatıran Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi ise göz kamaştırdı.




SANAT MÜZESİ GİBİ!
Ünlü mimar Selina Kazazoğlu tarafından dekore edilen geniş arazili ve havuzlu malikanenin her yanı ise sanat eserleriyle bezenmiş durumda. Görüntüsüyle Hollywood yıldızlarının malikanelerini aratmayan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor...




Malikanedeki her bir detay Beverly Hills'teki lüks malikanelerden farksız...




Urla'daki malikane, yeşillikler içerisinde konumlanmış durumda.

SON DAKİKA