Zeynep Bastık lüks evinin değeri dudak uçuklattı! Urla'daki evi adeta göz kamaştırdı.

Son dönemde Pop dünyasının en çok kazanan isimlerinin başında gelen Zeynep Bastık, parasını Urla'daki malikanesine 'bastı'! Konserlerinden 500 bin TL aldığı konuşulan 29 yaşındaki popçu, imza attığı reklam anlaşmaları ve özellikle de Youtube tıklanmaları sayesinde hatırı sayılır bir gelirin sahibi oldu. Kazancını gayrimenkule yatıran Zeynep Bastık'ın Urla'daki evi ise göz kamaştırdı.







SANAT MÜZESİ GİBİ!

Ünlü mimar Selina Kazazoğlu tarafından dekore edilen geniş arazili ve havuzlu malikanenin her yanı ise sanat eserleriyle bezenmiş durumda. Görüntüsüyle Hollywood yıldızlarının malikanelerini aratmayan Urla'daki evin değerinin ise 40 milyon TL civarında olduğu konuşuluyor...







Malikanedeki her bir detay Beverly Hills'teki lüks malikanelerden farksız...







Urla'daki malikane, yeşillikler içerisinde konumlanmış durumda.