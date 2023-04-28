Yüzükler takıldı mı o detay kabak gibi ortada! Sevgili oldukları iddia edilen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir kaçamadı

4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in geçtiğimiz günlerde aynı yerden fotoğraf paylaşması da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından ikilinin birlikte bir karesi ortaya çıkınca aşk iddiaları iyiden iyiye alevlenmişti. Bu kez ikili yüzük detayıyla gündemde. Dikkatli hayranların gözden kaçırmadığı o detay sosyal medyanın gündeminde.