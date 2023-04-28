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Kenan İmirzalıoğlu’ndan samimi röportaj! Müjdeyi verdi! Ekranlara geri dönüyor

Kenan İmirzalıoğlu’ndan samimi röportaj! Müjdeyi verdi! Ekranlara geri dönüyor
28.04.2023 11:32 - Son Güncelleme: 28.04.2023 11:33

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Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında görkemli bir düğünle dünyaevine giren Sinem Kobal, 2020'de kızı Lalin'i kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tattı. 2022 yılında Leyla adını verdiği kızına kavuşarak ikinci kez anne olan Kobal, hem özel hayatı hem kariyeri hem de güzelliğiyle sık sık adından söz ettiriyor. İmirzalıoğlu, geçtiğimiz günlerde ise Etiler'de görüntülendi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren oyuncu, "İçinde yer almayı düşündüğüm ve olgunlaşan bazı işler var. Yaz aylarından sonra değerlendireceğim" dedi.

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