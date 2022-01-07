Yüsra Geyik sütyensiz kürk paylaşımıyla olay oldu!

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliha Çoban karakteriyle adını duyuran ve yıllarca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, yeni sezonda yapıma veda ederek Camdaki Kız'a transfer olmuştu. Camdaki Kız'da Melisa karakterini canlandıran Geyik, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettirmişti. Genç oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı iddialı paylaşımlarına yenilerini ekledi. Kürkünün içine hiçbir şey giymeden kamera karşısına geçen Geyik'in sütyensiz pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. İşte Yüsra Geyik'in o paylaşımı…