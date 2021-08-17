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Yürek hoplattı! Diletta Leotta derin yırtmaçlı mini elbisesiyle olay görüntüler verip twerk yaptı!

Yürek hoplattı! Diletta Leotta derin yırtmaçlı mini elbisesiyle olay görüntüler verip twerk yaptı!
17.08.2021 12:03
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Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir'le yaşadığı aşkın ardından gönlünü İtalya'nın tanınan spor sunucusu Diletta Leotta'ya kaptıran Can Yaman yeni aşkıyla gündemden düşmüyor. Ünlü sunucu geçtiğimiz akşam doğum gününü kutladı. Diletta Leotta, doğum günü için seçtiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekerken, merdivenden inerken verdiği skandal görüntüyla adından söz ettirdi. Doğum gününde Yaman'ın bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Diletta Leotta'nın iç çamaşırsız verdiği skandal görüntü!


Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

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