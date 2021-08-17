Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

"SENEYE DÜĞÜNÜMÜZ VAR"

İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Can Yaman, Bodrum'da sevgilisi, anne ve babasıyla bir araya geldi. Diletta için "Çok şeker" diyen anne Güldem Can, "Seneye de düğünümüz var" diyerek çiftin ilişkisinin evlilik yolunda olduğuna dair sinyalleri vermişti.