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Haberler Magazin Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü gündeme bomba gibi düştü. Demet Özdemir'le yaşadığı aşkın ardından gönlünü İtalya'nın tanınan spor sunucusu Diletta Leotta'ya kaptıran Can Yaman yeni aşkıyla gündemden düşmüyor. Ünlü sunucu geçtiğimiz akşam doğum gününü kutladı. Diletta Leotta, doğum günü için seçtiği kıyafetle dikkatleri üzerine çekerken, merdivenden inerken verdiği skandal görüntüyla adından söz ettirdi. Doğum gününde Yaman'ın bulunmaması ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Diletta Leotta'nın iç çamaşırsız verdiği skandal görüntü!

17.08.2021 11:34 - Son Güncelleme: 17.08.2021 12:05
Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

CAN YAMAN'IN SEVGİLİSİ DİLETTA LEOTTA'DAN SKANDAL GÖRÜNTÜ!

İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntüyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Diletta Leotta, önceki akşam doğum gününü kutladı.

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Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, 30'uncu yaş gününü bir doğum günü partisiyle kutladı. Genç sunucu pastasını üflediği anları Instagram hesabından paylaştı.

Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

Can Yaman'la yaşadığı aşkla ülkemizde de adını duyuran Diletta Leotta'nın doğum günü kombini hayranlarından tam not aldı. Derin göğüs ve bacak dekoltesiyle poz veren güzel ismin yanında Can Yaman'ın olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

"SENEYE DÜĞÜNÜMÜZ VAR"
İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Can Yaman, Bodrum'da sevgilisi, anne ve babasıyla bir araya geldi. Diletta için "Çok şeker" diyen anne Güldem Can, "Seneye de düğünümüz var" diyerek çiftin ilişkisinin evlilik yolunda olduğuna dair sinyalleri vermişti.

Can Yaman’ın sevgilisi Diletta Leotta’dan skandal görüntü! İç çamaşırsız giydiği mini elbisesinin yırtmacından verdiği görüntü olay!

Diletta Leotta'nın Instagram hesabından paylaştığı doğum günü fotoğrafları ve videolarında dikkat çeken detay ise herkesi şoke etti. Can Yaman'ın sevgilisinin verdiği iç çamaşırsız görüntü Yaman hayranları tarafından tepki çekti. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin eşleri ve sevgilileri...

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