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Survivor Ayşe Yüksel derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı

Survivor Ayşe Yüksel derin göğüs dekoltesi ile sosyal medyayı salladı
17.08.2021 14:34 - Son Güncelleme: 17.08.2021 14:38
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TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor, 2021 sezonunu İsmail Balaban'ın şampiyonluğuyla kapatmıştı. Her sene olduğu gibi Survivor, bu yıl da sadece şampiyona yaramadı. İsmail Balaban'ın yanı sıra neredeyse tüm Survivor yarışmacıları hatrı sayılır bir şöhreti yakaladı. Onların başında da Ayşe Yüksel geliyor. Masterchef ve Survivor'dan tanıdığımız Yasin Obuz'la bir şarkı projesi için kolları sıvayan Ayşe Yüksel hakkında en çok merak edilen konulardan biri, yarışmadayken samimi görüntüler sergilediği Yiğit Alp Poyraz'la sevgili olup olmadığıydı. Bu konuyu kesin bir dille reddeden Ayşe Yüksel'e yarışmadan sonra bir haller oldu. Instagram paylaştığı dekolteli fotoğraflarla çok konuşulan Ayşe Yüksel bu sınırları aştı...


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