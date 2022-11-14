Yurdaer Okur’un eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla evliymiş...

Kadrosunda Kaan Urgancıoğlu ( Ilgaz Kaya), Pınar Deniz (Ceylin Erguvan), Mehmet Yılmaz Ak ( Pars Seçkin) gibi isimlerin yer aldığı Yargı dizisine Müfettiş Turgut Ali karakteriyle dahil olan Yurdaer Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Okur hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatını merak edip "Yurdaer Okur evli mi?" sorusunun yanıtını arattı. Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şoke oldu. İşte Yurdaer Okur'un Yabancı Damat dizisinde de rol alan oyuncu eşi...