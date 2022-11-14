Ünlü oyuncu Yeşim Büber’in son haline bakın! Gören inanamadı!

Kadrosunda Alişan, Erkan Petekkaya, Saruhan Hünel gibi isimlerin yer aldığı Aynalı Tahir dizisinde canlandırdığı Sedef karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Yeşim Büber, yıllar sonra gündem oldu. 1998 yılında yayın hayatına başlayan dizide sergilediği performansla dikkat çeken oyuncunun, son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. 2006 yılında görüntü yönetmeni Mehmet Aksın'la evlenen ve ikizleri Nehir ve Can Yunus'u dünyaya getiren oyuncu, değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte 14 yıldır teknede yaşayan 43 yaşındaki Yeşim Büber'in son hali...