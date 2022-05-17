Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Dile kolay, tam 11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Hasibe Eren, Uğur Yücel, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hakim dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin son bölümünde Fatih Berk Şahin'in canlandırdığı Ozan karakterine ateş eden Azem'i canlandıran Yurdaer Okur ise tüm dikkatleri üzerine toplayarak gündem oldu. Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Okur hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yurdaer Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...