Haberler Magazin Videoları Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Dile kolay, tam 11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Dile kolay, tam 11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Dile kolay, tam 11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...
17.05.2022 11:00

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Başrollerinde Erdal Beşikçioğlu, Hasibe Eren, Uğur Yücel, Ebru Özkan ve Yurdaer Okur gibi başarılı isimlerin yer aldığı Hakim dizisi kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Dizinin son bölümünde Fatih Berk Şahin'in canlandırdığı Ozan karakterine ateş eden Azem'i canlandıran Yurdaer Okur ise tüm dikkatleri üzerine toplayarak gündem oldu. Oyunculuk performansıyla kendine hayran bırakan Okur'un hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Okur hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yurdaer Okur'un kendisi gibi oyuncu olan eşi...

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Hakim'in Azem'i Yurdaer Okur'un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Dile kolay, tam 11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Hakim dizisinde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Yurdaer Okur, Azem karakterinin Ozan'ı vurmasıyla gündeme geldi.

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Okur'un hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

YURDAER OKUR VE EŞİ DİLARA YALÇIN OKUR

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