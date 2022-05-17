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Küçük İbo’dan yollar sonra gelen olay itiraf: ‘’Kucağına oturdum kanal kapandı’’

Küçük İbo’dan yollar sonra gelen olay itiraf: ‘’Kucağına oturdum kanal kapandı’’
17.05.2022 21:04

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'Küçük İbo' olarak tanınan İbrahim Küçük, İbrahim Tatlıses'in konseri sırasında sahneye fırlayarak mikrofonu kaptı ve tüm hayatını değiştirdi. Yanık sesiyle kendine hayran bırakan Küçük İbo, kısa sürede şöhreti yakaladı. Küçük İbo, henüz 12 yaşındayken konuk olduğu Hülya Avşar Show'da Hülya Avşar'ın kucağına oturarak magazin gündeminde de yerini aldı. Yıllar sonra ortaya çıkan İbrahim Küçük, o günün perde arkasını ilk kez anlattı ve herkesi şoke etti. Öte yandan Küçük İbo'nun son hali de görenleri şaşkına çevirdi. İşte Küçük İbo olarak hafızalara kazınan İbrahim Küçük'ün yıllar sonra yaptığı Hülya Avşar itirafı...

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