Hakim’in Azem’i Yurdaer Okur’un eşi bakın hangi oyuncu çıktı! Duyan inanamadı! Dile kolay, tam 11 yıl aynı yastığa baş koymuşlar...

Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Özellikle aşk hayatı merak konusu olan Okur'un hakkında araştırma yapanlar, ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyunca ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.