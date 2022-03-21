Yunus Emre Yıldırımer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer oda oyuncuymuş...

Atv'nin iddialı dizilerinden Adı Sevgi, ikinci bölümüyle bu akşam izleyici karşısına çıktı. Dizide Gizem Güneş ile başrolü paylaşan Yunus Emre Yıldırımer'in hayatı ise merak konusu oldu. Hem yakışıklılığıyla hem de başarılı oyunculuğuyla beğeni toplayan Yıldırımer'in özellikle ailesi merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Yunus Emre Yıldırımer'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı. Yıldırımer'in Üç Kuruş'un yıldız oyuncusuyla evli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Yunus Emre Yıldırımer'in güzeller güzeli eşi...