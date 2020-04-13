Youtuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayınca alay konusu oldu | Video 13.04.2020 13:47

Sosyal medya videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, önceki gün sahanda yumurta hazırlarken ‘Sunny side up yapacağım. Bunun Türkçe’si neydi?’ dedi. Cehaletiyle alay konusu olan genç kızı, önce oyuncu Nurgül Yeşilçay sonra da yemek eleştirmeni Vedat Milor ti'ye aldı. Vedat Milor, göz yumurtanın Twitter'da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, "Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek 'sunny side up' ile en başa nasıl dönebildiniz?" diye yazdı.





Twitter;