Youtuber Duygu Özaslan, sahanda yumurta ismini hatırlamayınca alay konusu oldu | Video

Sosyal medya videolarıyla ünlenen Duygu Özaslan, önceki gün sahanda yumurta hazırlarken ‘Sunny side up yapacağım. Bunun Türkçe’si neydi?’ dedi. Cehaletiyle alay konusu olan genç kızı, önce oyuncu Nurgül Yeşilçay sonra da yemek eleştirmeni Vedat Milor ti'ye aldı. Vedat Milor, göz yumurtanın Twitter'da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, "Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek 'sunny side up' ile en başa nasıl dönebildiniz?" diye yazdı.
Son dönemde çektikleri videolarla tepki toplayan sosyal medya fenomenleri arasında yenisi eklendi. Duygu Özaslan, pahalı kıyafetlerinden sonra şimdi de 'cehaletiyle' dillere düştü. 29 yaşındaki genç kız, Youtube'da yumurta kırmaya çalışırken çektiği videosunda şöyle dedi: "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçe'si neydi ya? Kırılmış yumurta mı?"
İstanbul'da dünyaya gelen ve eğitimini de burada tamamlayan Duygu Özaslan'ın sözleri, sosyal medyada alay konusu oldu. Bir ara Twitter'da en çok konuşulan isim olan genç kız hakkında "Kendi dilini bilmemek eğitim ve entellik değil kültürsüzlük göstergesidir" yorumları yapıldı. Nurgül Yeşilçay da genç kıza esprili bir şekilde gönderme yaptı.
Başarılı oyuncu Nurgül Yeşilçay, Duygu Özaslan'ın cehaletiyle dalga geçti. Yeşilçay, mutfaktan paylaştığı videoda "Bugün sizlere French tost yapacağım. French tostun Türkçe'si ne ya? Siz ne diyorsunuz pis fakirler buna? Yumurtalı ekmek mi diyorsunuz siz buna?" diyerek Duygu Özaslan'la alay etti.
Twitter;
Şimdi kendime sandviç yapacağım. Türkçe'si neydi bunun? Doğru, ekmek arası peynir-domates.
Duygu Özaslan, Kim Kardashian'ın yan sanayisi gibi..
Nurgül Yeşilçay'ı gören Duygu Özaslan: Nurgül Greentea diye beri bana laf atmış.
Bir insan bu kadar mı görgüsüz, bu kadar mı sonradan görme, bu kadar mı düşünme yetisinden yoksun olup para kazanabilir aklım almıyor.
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