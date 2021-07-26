Yıldız Tilbe konserinde kanlı gece! Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesi kanlı bitti

Ece Erken ve eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun eğlencesi kanlı bitti. İddiaya göre Yıldız Tilbe konserinde eğlenen ikili, gelen hesaba itiraz etti. Garsonlara hakaret eden Şafak Bey’in fırlattığı bardak yan masadaki müşteriye gelince ortalık savaş alanına döndü...