Yılbaşında eğlence mekanlarının fiyatları dudak uçuklattı! Sibel Can'ı en ön masada dinlemenin bedeli...

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçıların yılbaşında fahiş fiyatlarla sahneye çıkacak olması, gündem yaratmıştı.







Sibel Can'dan Hülya Avşar'a kadar birçok sanatçıyı sahneye çıkartacak olan mekanlar da çareyi müşteriye dudak uçuklatan rakamlar sunmakta buldu.







Yılbaşı gecesi 1,5 milyon TL'ye el sıkışan Sibel Can'ın İstanbul'da sahne alacağı mekan ise fiyatlarıyla rekor kırdı.







Can'ın en ön masadan izlemenin bedeli kişi başı 30 bin TL. En arka sırada oturup neredeyse dürbünle Sibel Can'ın şovunu izlemek için de 5 bin TL ödeme yapılıyor. Ancak bu rakamlara bile mekanda yer bulmak imkansız; çünkü tüm masalar dolmuş durumda!







MEKANLARA RAĞBET ÇOK

Yine İstanbul'da sahne alacak olan Hülya Avşar'ı en önden dinlemenin bedeli 10 bin TL. Mekandaki en arka masada oturmanın kişi başı fiyatı ise 2 bin 500 TL! İstanbul'da sahne alacak olan Merve Özbey'i dinlemenin bedeli ise 7 bin TL iken; Tan Taşçı'yı dinlemek için 9 bin TL ödemeniz gerekiyor.







Tercihiniz Mahmut Tuncer olursa ise ödemeniz gereken fiyat 2.250 TL! İstanbul'da fasıllı yemekli bir mekanda yılbaşı akşamı geçirmenin bedeli ise en az 2 bin TL civarında...







Gülben Ergen'i Kıbrıs'ta dinlemek için otelde en az üç gece kalıp 15 bin TL ödemeniz gerekiyor.







Hülya Avşar'ı yılbaşında dinlemek isteyenler en az 2.500 TL, en çok da 10 bin TL ödeyecek.







İstanbul'daki bir mekanda yılbaşı akşamı sahne alacak olan Serkan Kaya'yı en önden dinlemek için 7 bin TL ödemelisiniz.