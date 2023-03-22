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Yetekenek Sizsiniz’e damga vurmuştu! Yusuf Baran Aygün'ün son hali...

Yetekenek Sizsiniz’e damga vurmuştu! Yusuf Baran Aygün'ün son hali...
22.03.2023 13:35 - Son Güncelleme: 22.03.2023 13:35

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Bir döneme damga vuran programlardan biriydi Yetenek Sizsiniz... İlk olarak 2009 yılında yayınlanmaya başlayan Yetenek Sizsiniz, dönem dönem ekranlarda yer aldı, pek çok ismi de şöhretle kavuşturdu. Bazıları ise sadece hafızalarda kaldı. Onlardan biri de Yusuf Baran Aygün'dü. Yetenek Sizsiniz'e katıldığında henüz 8 yaşında olan ve rap müziğe olan tutkusu, sevimliliğiyle herkesi kendisine hayran bırakan Yusuf Baran'a sempatikliğiyle kalpleri kazanmış, defalarca "Acun Bey" demesiyle hafızalara kazınmıştı. Aradan yıllar geçti, Yusuf Baran Aygün ortadan kayboldu. Peki şimdi Yusuf nerelerde, neler yapıyor? İşte detaylar...

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