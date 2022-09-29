Yeşim Ceren Bozoğlu kumsaldan paylaştı! Mayokinisiyle şov yaparken fit haliyle dikkat çekti

Yeşim Ceren Bozoğlu 60 kilo vermişti, bomba görüntü! Mayosunu çekti salına salına denize girdi o anları görenler ünlü oyuncuyu yorum yağmuruna tuttu. 2017 yılında geçirdiği mide küçültme ameliyatının ardından spor da yaparak fit bir görüntüye kavuşan Yeşim Ceren Bozoğlu Instagram'dan paylaştığı video ile gündeme bomba gibi düştü. Eski halinden eser kalmayan Yeşim Ceren Bozoğlu'nun şimdiki halini görenler, "Ne arada böyle oldunuz?" yorumları yaptı, kimileri ise ünlü ismin denize girdiği anları izlerken, "Deniz kızı gibi yüzdü gitti" , "Kendim tatildeymişim gibi hissettim" yorumları yaptı.