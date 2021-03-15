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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Harika Avcı son haliyle dillerde! İşte Harika Avcı'nın yıllar içindeki değişimi

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Harika Avcı son haliyle dillerde! İşte Harika Avcı'nın yıllar içindeki değişimi
15.03.2021 17:53
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Tarihler 1978 yılını gösterdiğinde Yeşilçam bir Kemal Sunal filmi daha kazanmıştı; İyi Aile Çocuğu... İkisi de birbirlerinden farklı şartlarda yetişen tek yumurta ikizi kardeşler, birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalarda yaşamlarını sürdürürler. Biri etrafında terör estiren bir gangster, diğeri ise mütevazı bir banka memuru olan Kemal ve Cemal kardeşlerin yolları gelişen olaylar sonucu bir noktada kesişir ve hikaye böyle başlar. Kemal Sunal'ın yanı sıra en çok dikkat çeken isimlerinden biri de İyi Aile Çocuğu'nun Oya'sı. Şu an 61 yaşında olan Harika Avcı'nın son hali merak ediliyor.


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