Yeşilçam güzeli Bahar Öztan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle kendine hayra bıraktı

Bir şampuan reklamıyla ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Bahar Öztan, halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam filmlerinde rol alan Öztan, özellikle Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazındı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle bir dönem fırtınalar estiren oyuncunun son hali ortaya çıktı. Gömleğinin tek düğmesini kapatıp verdiği pozu yayınlayan oyuncu, görenleri bir kez daha hayran bırakırken takipçileri Hande Erçel ile olan benzerliğine dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...