Haberler Magazin Videoları Yeşilçam güzeli Bahar Öztan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle kendine hayra bıraktı

Yeşilçam güzeli Bahar Öztan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle kendine hayra bıraktı

Yeşilçam güzeli Bahar Öztan paylaştı sosyal medya yıkıldı! Güzelliğiyle kendine hayra bıraktı
18.10.2022 20:59 - Son Güncelleme: 18.10.2022 20:59

OTOMATİK OYNAT

Magazin 00:10
Mine Tugay’ın yatak odasındaki...
Magazin 00:26
Tilki'nin eski aşkından sonra...
Magazin 00:13
Yıldız Tilbe’nin sahnede zor...
Magazin 00:30
Hakan Ural'ın eşi Ezgi Can...
Magazin 01:29
Seren Serengil’den çok...
Magazin 00:32
Melisa Döngel'in zor anları!
Magazin 01:36
Hadise'ye 'metres' dedi kavga...
Magazin 02:11
Oğuzhan Koç son haliyle...
Magazin 02:04
Yonca Evcimik yıllar sonra...
Magazin 00:17
Masterchef Barbaros'un son...
Magazin 01:45
Roberto Carlos'un İstanbul...
Magazin 00:25
Roberto Carlos İstanbul...

Bir şampuan reklamıyla ilk kez televizyon ekranlarında yer alan Bahar Öztan, halkın dilinde Gamzeli Güzel olarak tanınmaya başladı. Daha sonra Yeşilçam filmlerinde rol alan Öztan, özellikle Kemal Sunal ile başrolü paylaştığı filmlerle hafızalara kazındı. Hem yeteneği hem güzelliğiyle bir dönem fırtınalar estiren oyuncunun son hali ortaya çıktı. Gömleğinin tek düğmesini kapatıp verdiği pozu yayınlayan oyuncu, görenleri bir kez daha hayran bırakırken takipçileri Hande Erçel ile olan benzerliğine dikkat çekti. İşte Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'ın son hali...

Magazin Videoları
SON DAKİKA