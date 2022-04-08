Yeni Malatyaspor'un eski başkanı Adil Gevrek fena yakalandı: Bu sorunu aramızda halledelim

Yeni Malatyaspor'un evli ve üç çocuklu eski başkanı Adil Gevrek, salı akşamı İstanbul'daydı. Önceki gün istifa ettiğini açıklayan Adil Gevrek'in panik anları kameralara yakalandı.

Zincirlikuyu'daki bir AVM'de kız arkadaşı ile görüntülenen Adil Gevrek, "Beni neden çekiyorsun, magazinlik biri değilim" diyerek muhabirimizden fotoğrafların silinmesini istedi.

'ADİL BEY'İN DANIŞMANI VE BORSACIYIM'

Olumsuz yanıt alan Gevrek, bu kez "Bu fotoğrafların çıkmaması lazım, bunu aramızda, ikimize de zarar gelmeyecek şekilde halledelim" dedi.

Sabah'ta yer alan habere göre, yüzünü saklamaya çalışan kadın ise "Ben Adil Bey'in danışmanı ve borsa uzmanıyım" dedi.



SANA SERT DAVRANDIM

Adil Gevrek, olayın ardından telefonla ulaştığı muhabirimize "O fotoğrafları istersen basabilirsin, ben yanımdaki kadın zarar görmesin diye sana sert davrandım" dedi.