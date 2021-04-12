Yatak odası sırlarını ifşa etmişti... Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'a yıl dönümü öpücüğü!

Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'a evlilik yıl dönümü öpücüğü! Geçtiğimiz günlerde yatak odası sırlarını ifşa etmişti Pınar Altuğ... Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamayan Pınar Altuğ, sırlarını açıkladığı mutlu evliliğinde 13. yılını kutluyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte karavan tatilinden fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ, "Sonsuza kadar evet demiştim sana" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.