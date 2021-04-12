Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'a evlilik yıl dönümü öpücüğü! Yatak odası sırlarını ifşa etmişti...
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ'dan Yağmur Atacan'a evlilik yıl dönümü öpücüğü! Geçtiğimiz günlerde yatak odası sırlarını ifşa etmişti Pınar Altuğ... Eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş fark nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalan güzel oyuncu hayatımıza girdiğinde 17 yaşındaydı. Kariyerine mankenlikle başladı, sonra Türkiye Güzeli seçildi... Hafızalara 'Çocuklar Duymasın' dizisinde canlandırdığı Meltem rolüyle kazındı. Oyuncu Yağmur Atacan'la yaptığı evlilik, aralarındaki yaş farkı yüzünden hep magazin haberlerine konu oldu. Gelen çirkin yorumlara verdiği yanıtlarla dikkat çeken ve olumsuz yorumları artık umursamayan Pınar Altuğ, sırlarını açıkladığı mutlu evliliğinde 13. yılını kutluyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile birlikte karavan tatilinden fotoğraflar paylaşan Pınar Altuğ, "Sonsuza kadar evet demiştim sana" notuyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i Pınar Altuğ Yağmur Atacan'la evliliğinin sırlarını geçtiğimiz günlerde anlatmış ve açıklamalarıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Sık sık eşi Yağmur Atacan ile arasındaki 9 yaş farkla sosyal medyada eleştirilere maruz kalan oyuncu Pınar Altuğ, hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.
İşte Hürriyet'e konuşan Pınar Altuğ'un gündeme bomba gibi düşen açıklamaları...
17 yaşında mankenlik yaparak hayatımıza giriyor, 19 yaşında Türkiye Güzeli seçiliyorsun. Hep ünlü olmak isteyen bir kız mıydın?
"Hiç değildim."
O zaman neden podyuma çıktın?
"Tesadüfle başladı her şey. Annem bir tekstil şirketinde çalışıyordu. Büyük bir defileleri vardı. Ben de izleyici olarak gittim, kulise girme hakkım da vardı. Kendime göre giyinip süslendim. Orada Neşe Erberk'le karşılaştım. Biraz sohbet ettikten sonra "Mankenlik yapmak ister misin?" dedi. Okulum olduğunu ve çok kıskanç bir babam olduğunu söyledim."