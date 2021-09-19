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Yasmin Erbil’den nefes kesen pozlar! Leopar desenli mini eteğiyle dikkat çekti…

Yasmin Erbil’den nefes kesen pozlar! Leopar desenli mini eteğiyle dikkat çekti…
19.09.2021 00:58 - Son Güncelleme: 19.09.2021 01:04
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Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Erbil, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Leopar desenli mini eteği ile objektif karşısına geçen Erbil, ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 291 bin takipçi sayısına ulaşan genç oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...


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