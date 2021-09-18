Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil leopar desenli eteğiyle şov yaptı! Süper minisiyle sosyal medyayı yıktı geçti
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil leopar desenli eteğiyle şov yaptı! Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın evliliğinden dünyaya gelen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabında yaptığı dikkat çekici paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı tarzı ve cesur pozlarıyla sık sık gündem olan Erbil, son paylaşımıyla yine adından söz ettirdi. Leopar desenli mini eteği ile objektif karşısına geçen Erbil, ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Instagram'da 291 bin takipçi sayısına ulaşan genç oyuncu, adeta sosyal medyayı salladı. İşte Yasmin Erbil'in o paylaşımı...
18.09.2021 22:53
- Son Güncelleme: 18.09.2021 22:53
Doğum günü paylaşımında babası Mehmet Ali Erbil'in sansürü ile karşı karşıya kalan Yasmin Erbil, beklenenin aksine iddialı pozlarını sosyal medyada yayınlamaya devam ediyor.