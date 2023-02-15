"Yaşadığıma sevinemiyorum" Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı! Kahtalı Mıçe 100'e yakın akrabasını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 (saat 04.17) ve 7.6'lık (saat 13.24) depremler, 10 ilimizde büyük yıkım ve binlerce can kaybına sebep oldu.Ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği afet bölgesinde üç ay süreyle OHAL ilen edilirken, depremden en çok etkilenen illerden biri de Adıyaman oldu."Kahtalı Mıçe" olarak tanınan usta sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizde ağır yıkımlara neden olan depremlerde acıların en büyüğünü yaşadı.
KAHTALI MIÇE'NİN BÜYÜK ACISI!
'Kahtalı Mıçe' lakaplı usta sanatçı Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da bulunan iki katlı evinde yakalandı.70 yaşındaki Kahtalı Mıçe, Türkiye'yi hüzne boğan iki büyük depremde çok sayıda akrabasını kaybetti.
Kendi sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen usta isim, yakınlarından gelen vefat haberleri ile acıların en büyüğünü yaşadı.
"BOMBA ATTILAR SANDIM"
Posta gazetesine konuşan Kahtalı Mıçe, deprem anı ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
Bomba attılar sandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz.Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları.
Amca oğullarım, dayımlar... Eş, dost, arkadaşlarımı kaybettim. Her evde 5-10 ölü. Yaşadığıma sevinemiyorum.
Mustafa Aslan AHaber'e yaptığı açıklamalarda da şu ifadeleri kullanmıştı:
Depremde ben evdeydim. 1999 depreminde de İstanbul'da evdeydim. Tektim, yeğenim gelip "Amca bize gidelim" 1-2 saat araç içinde kaldım, şoktaydım. Hava tam aydınlandıktan sonra eve girdik. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Ben çok üzüldüm.
Kahta'da 8 tane apartman çöktü. Yaralılar var. Cenaze de çok. Köylerde de çok... Çok sevdiğimiz insanları kaybettik.
Benim yakın akrabalarım; halamın çocukları, torunları, annemin teyze çocukları, amcamın kayınlarından, çocuklarından kayıplar verdik. Bizde de çok kayıp var. Çok üzülüyoruz. Bu ölen insanların hepsi bizim. Allah ölenlerin hepsine rahmet versin, sahiplerine sabır versin. Allah bir daha böyle bir acıyı yaşatmasın. Çok zormuş.
Ben bugün Adıyaman'a gittim, mecbur kalmasam gitmezdim. İnsanın psikolojisi bozuluyor. Sağına bakıyorsun çökmüş, soluna bakıyorsun çökmüş...
Çok tanıdığım insanı kaybettim. Çocuklarım, arkadaşlarım her ilden arayıp davet ediyorlar. Ancak ben gitmek istemiyorum"
MUSTAFA ASLAN KİMDİR?
Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır. İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu.Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gittiği için ilkokulu 9 senede bitirdi.
Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan sınavlara girerek aldı. 17 yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi.
Şarkıcılığın yanı sıra "Beynelmilel" filminde oynadı. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya Hanım ile evlendi ve 4 çocuğu vardır.