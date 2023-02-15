"Yaşadığıma sevinemiyorum" Depreme Adıyaman'da yakalanmıştı! Kahtalı Mıçe 100'e yakın akrabasını kaybetti

KAHTALI MIÇE'NİN BÜYÜK ACISI!

'Kahtalı Mıçe' lakaplı usta sanatçı Mustafa Aslan da depreme memleketi Adıyaman'da bulunan iki katlı evinde yakalandı.70 yaşındaki Kahtalı Mıçe, Türkiye'yi hüzne boğan iki büyük depremde çok sayıda akrabasını kaybetti.

Kendi sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen usta isim, yakınlarından gelen vefat haberleri ile acıların en büyüğünü yaşadı.

"BOMBA ATTILAR SANDIM"

Posta gazetesine konuşan Kahtalı Mıçe, deprem anı ve sonrasında yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Bomba attılar sandım. Neye uğradığımızı şaşırdık. Dışarıya kendimizi zor attık. Taş üstünde taş kalmamıştı. Kime koşsak evi yıkılmıştı. Kime baksak kaybetmişiz.Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. 100'e yakın akrabamı kaybettim. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları.

Mustafa Aslan AHaber'e yaptığı açıklamalarda da şu ifadeleri kullanmıştı:

Depremde ben evdeydim. 1999 depreminde de İstanbul'da evdeydim. Tektim, yeğenim gelip "Amca bize gidelim" 1-2 saat araç içinde kaldım, şoktaydım. Hava tam aydınlandıktan sonra eve girdik. Allah bir daha böyle bir deprem yaşatmasın. Ben çok üzüldüm.

Kahta'da 8 tane apartman çöktü. Yaralılar var. Cenaze de çok. Köylerde de çok... Çok sevdiğimiz insanları kaybettik.