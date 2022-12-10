Haberler Magazin Videoları Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...

Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...
10.12.2022 06:31 - Son Güncelleme: 10.12.2022 06:42

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Çekimleri Gaziantep'te Millet Hanı'nda, İstanbul'da ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor, performansıyla bir kez daha beğeni topladı. 1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un kardeşi...

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Çetin Tekindor, son olarak psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hikaye olduğu öğrenilen Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Performansıyla bir kez daha beğeni toplayan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı.

ÇETİN TEKİNDOR VE KARDEŞİ AYDIN TEKİNDOR

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