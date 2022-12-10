Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...

Çekimleri Gaziantep'te Millet Hanı'nda, İstanbul'da ise Beylerbeyi Hasip Paşa Yalısı'nda gerçekleşen Yalı Çapkını dizisinde Halis Ağa'yı canlandıran Çetin Tekindor, performansıyla bir kez daha beğeni topladı. 1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı. İşte Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan Yalı Çapkını'nın Halis Ağa'sı Çetin Tekindor'un kardeşi...