Yalı Çapkını’nın Halis Ağa’sı Çetin Tekindor’un kardeşi bakın kim! “Bunca yıl nasıl fark etmedik?” Meğer o ünlü sanatçıyla...

Çetin Tekindor, son olarak psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve gerçek bir hikaye olduğu öğrenilen Yalı Çapkını'nda canlandırdığı Halis Ağa karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Performansıyla bir kez daha beğeni toplayan ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı.

1988-1999 yılları arasında meslektaşı Zerrin Tekindor ile evli kalan oyuncunun özellikle ailesi merak edildi.

Oyuncunun kardeşinin kim olduğunu duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. Çetin Tekindor'un kardeşi de kendisi gibi ünlü bir sanatçı çıktı.