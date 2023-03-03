Yalı Çapkını'nın Asuman'ı Öznur Serçeler'in eşi bakın kim çıktı

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Buçe Buse Kahraman, Çetin Tekindor, Gözde Kansu, Diren Polatoğulları, Şerif Sezer, Gülçin Santırcıoğlu, Emre Altuğ gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinde Fuat Korhan'ın eşi Asuman'ı canlandıran Öznur Serçeler'in hayatı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Serçeler'in özellikle eşi merak konusu oldu. Oyuncu hakkında "Öznur Serçeler'in eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Serçeler'in 8 yıl önce ünlü oyuncunun kardeşiyle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Bakın Öznur Serçeler'in eşi kimmiş...