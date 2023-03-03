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23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel'i şimdilerde tanımak mümkün değil

23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınan Sevda Demirel'i şimdilerde tanımak mümkün değil
03.03.2023 19:55 - Son Güncelleme: 03.03.2023 19:55

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23 yıl önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olan Sevda Demirel, sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmış ve ikilinin arasındaki gerginlik uzun süre devam etmişti. Geçen yıl konuyla ilgili açıklamada bulunan Demirel, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi. Geçirdiği estetik operasyonlarıyla bambaşka birine dönüşen ünlü ismin son hali sosyal medyaya damga vurdu. Demirel'i gören sosyal medya kullanıcıları, "Tanıyamadım", "Sevda Demirel olduğuna emin miyiz?" gibi yorumlarda bulundu. İşte Sevda Demirel'in ağızları açık bırakan son hali.

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