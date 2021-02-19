İbrahim Tatlıses yeni saçı ve imajıyla olay oldu

İbrahim Tatlıses'in yeni tarzını görenler 'eski halinden eser yok şimdi' diyor! Yıllar sonra İbo Show'la ekranlara dönüş yapan İbrahim Tatlıses'in bu haftaki konukları belli oldu. Yeni bölüm tanıtımında imajıyla konuklarının önüne geçen İbrahim Tatlıses'in saç ektirmesi dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada botoks da yaptırdığı iddia edilen İbrahim Tatlıseses'in oğlu kısa süre önce saç ekim merkezi açmış, ünlü şarkıcının da burada saç ektireceği konuşulmuştu. İşte İbrahim Tatlıses'in eski halinden eser kalmayan yeni hali...