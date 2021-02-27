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Yakışıklı oyuncu Barış Arduç Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna mı dahil katılıyor?

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç Uyanış Büyük Selçuklu kadrosuna mı dahil katılıyor?
27.02.2021 09:06
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Son olarak Çukur'daki performansıyla adından sık sık söz ettiren Barış Arduç Uyanış Büyük Selçuklu'ya transfer oluyor iddiaları çok konuşuluyor. Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinde Arık Böke Erdenet karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Barış Arduç'un adı son dönemlerin popüler tarihi yapımı Uyanış Büyük Selçuklu dizisiyle anılmaya başlandı. Kulislerde özellikle son haftalarda ortaya atılan iddialara göre Barış Arduç'un Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı şirketiyle görüşmeye başladığı konuşuluyor. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun dizinin kadrosuna katılıp katılmayacağı konusunda yapılacak açıklamayı bekliyor.


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