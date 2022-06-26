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Yağmur Tanrısevsin peş peşe giydiği elbiselerle sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle baş döndürdü

Yağmur Tanrısevsin peş peşe giydiği elbiselerle sosyal medyayı salladı! Güzelliğiyle baş döndürdü
26.06.2022 19:06 - Son Güncelleme: 26.06.2022 19:07

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Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, bir dergi çekimi için objektif karşısına geçti. Kumsalı podyuma çeviren ünlü oyuncu, o anlara ait karelerini Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Tanrısevdin'in özellikle kırmızı ceketiyle verdiği pozları çok konuşuldu. Mini şortunun üzerine giydiği ceketinin düğmelerini açarak kamera karşısına geçen Tanrısevsin'in içine hiçbir şey giymemesi dikkat çekti. Öte yandan ünlü oyuncunun fit hali de beğeni topladı. İşte Yağmur Tanrısevsin'in sosyal medyaya damga vuran o pozları...

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