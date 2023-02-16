Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda dudak uçuklatan rakam... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu.Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında tüm Türkiye depremzedeler için adeta seferber oldu. Yardım gecesinde büyük bağışlar toplanırken Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasının yeni sahibi Esra Erol'un eşi Ali Özbir oldu.