Haberler Magazin Videoları Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Tek Yürek Kampanyası'nda satışa sunuldu! Esra Erol'un eşi Ali Özbir dudak uçuklatan rakamla satın aldı

Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Tek Yürek Kampanyası'nda satışa sunuldu! Esra Erol'un eşi Ali Özbir dudak uçuklatan rakamla satın aldı

Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Tek Yürek Kampanyası'nda satışa sunuldu! Esra Erol'un eşi Ali Özbir dudak uçuklatan rakamla satın aldı
16.02.2023 16:43

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Volkan Demirel'in Fenerbahçe forması Esra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda dudak uçuklatan rakam... Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından tüm Türkiye adeta tek yürek oldu.Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasında tüm Türkiye depremzedeler için adeta seferber oldu. Yardım gecesinde büyük bağışlar toplanırken Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasının yeni sahibi Esra Erol'un eşi Ali Özbir oldu.

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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in formaEsra Erol'un eşi Ali Özbir'in oldu! Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda dudak uçuklatan rakam...Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Felaketin yaşandığı bu günlerde tüm TV kanalları yardım için ortak yayında buluştu.Tüm kanalların ortak yayın yaptığı Türkiye Tek Yürek" yardım kampanyası ile toplanan bağışlar Kızılay ve AFAD aracılığı ile depremzedelere ulaştırılacak.Yardımda açık artırma ile satışa sunulan Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını ciddi bir rakamla Esra Erol'un eşi Ali Özbir satın aldı.

ESRA EROL'UN EŞİ ALDI

Volkan Demirel'in Fenerbahçe formasını Esra Erol'un eşi Ali Özbir 300 bin TL'ye satın aldı.

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