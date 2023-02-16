''Dudak ısırtan yardım'' Çağla Şıkel o paraya kayıtsız kalamadı! Canlı yayında verdiği görüntüyle çok konuşuldu

Çağla Şıkel'in ağzı açık kaldı verdiği tepki gündem oldu! "Yeni Çamoluk Otomotiv '50 milyar TL' bağış yaptı" denmişti sosyal medya Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda o anları konuştu...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrası Türkiye Tek Yürek olarak yardım kampanyasına başladı. Yüzyılın felaketinin ardından tüm TV kanalları ortak yayın yaptı. Dizi ve programların sevilen isimleri canlı yayında AFAD ile Kızılay'a bağışlanacak olan yardımları topladı. Yardım kampanyası kapsamında Turkuvaz Medya Grubu yayınında rekor bağış yapıldı.Canlı yayında 50 milyar TL bağışladığını söyleyen Hamit Duras gündeme bomba gibi oturdu. Çekilen videoda telefonuna bildirim yağan Hamit Duras'ın mahçup anları izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Kendisine gülenlere 'Mahvettiniz beni' diyerek sitem ettiği anlar kameralara böyle yansıdı.Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'ın Türkiye Tek Yürek kampanyasında 50 milyar TL bağış yaptığını söylemesi kısa sürede gündem oldu.Ardından Hamit Duras'ın yaptığı bağış güncellenerek 50 bin TL olarak güncellendi.Hamit Duras yanlış anlaşılma olduğunu ifade ederken, 50 bin TL'lik bağış miktarını da 100 bin TL'ye çıkardığını açıkladı.

Öte yandan Çağla Şıkel'in yapılan bağışlara verdiği tepki de bir başka çok konuşulan konu oldu. Çağla Şıkel'in şaşkına dönüp dudaklarını ısırdığı anlar sosyal medyada gündem oldu.