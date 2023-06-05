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Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eşi bakın kim çıktı!

Veda Mektubu'nun Ziya'sı Selim Bayraktar'ın eşi bakın kim çıktı!
05.06.2023 23:18

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Rabia Soytürk, Emre Kıvılcım, Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Veda Mektubu dizisinde Ziya karakterini canlandıran 47 yaşındaki Selim Bayraktar'ın hayatı merak edildi. Geçen mayıs ayında meslektaşı Emel Karaköse ile dünyaevine giren oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Bayraktar hakkında en çok "Selim Bayraktar'ın ilk eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

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Emel Karaköse Kimdir?

Emel Karaköse 3 Mart 1984 yılında doğmuştur. 39 yaşındaki güzel oyuncu Emel Karaköse, kariyerine 2016 yılı Pakistan yapımı olan 'Revenge of the Worthless' adlı Film ile başlamıştır. Ardından, 2017'de yerli Türk filmi Deccal 2'de ve 2018'de Selim Bayraktar'ın da oyuncuları arasında bulunduğu 'Sevgili Komşum' filmlerinde rol almıştır.

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SELİM BAYRAKTAR KİMDİR?

Oyuncu Selim Bayraktar 17 Haziran 1975'te Irak'ın Kerkük şehrinde dünyaya geldi. Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı.

Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır. Selim Bayraktar şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu'nda rol almaktadır.

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