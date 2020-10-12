Vahide Gördüm Perçin kimdir? Bir Zamanlar Çukurova Hünkar kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Gündemde en çok araştırılan sorulardan biri Vahide Gördüm Perçin kimdir? Oluyor. ATV’nin izlenme rekorları kıran dizisi Bir Zamanlar Çukurova’da Hünkar karakterini canlandıran Vahide Gördüm Perçin kaç yaşında? nereli? Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Yılmaz’ın Hünkar Hanım’ı kulübüye kapatarak orayı ateşe verdiği görülüyor. Peki kurtulabilecek mi? Bu gelişme üzerine Bir Zamanlar Çukurova Hünkar kimdir? Sorusunun yanıtı da araştırılmaya başlandı.

Vahide Gördüm Perçin kimdir? Sorusunun yanıtı yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova yeni fragmanından sonra arama motorları üzerinden araştırılmaya başlandı. Yanan kulübeden çıkıp çıkamayacağı merak edilen Hünkar Yaman'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı da merak konusu oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova Hünkar kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte merak edilen tüm bilgiler…

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?



Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Vahide Perçin'in ailesi Yunanistan'da İzmir'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimini İktisat Fakültesi'nde almaya başlayan Vahide Perçin daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.

Tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. Vahide Perçin'in boyu 1.78 cm, kilosu 54 kilodur.



VAHİDE PERÇİN'İN OYUNCULUK KARİYERİ



Vahide Perçin'in oyunculuk kariyeri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmesiyle başlar. Ankara'dan Adana'ya giderek tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Vahide Perçin uzun bir tiyatro oyunculuğu sonrasında dizilerde rol almaya başlamıştır.

İlk olarak "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide rol alan Vahide Perçin başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.



