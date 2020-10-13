Alişan bu ne hal! Eşi Buse Varol'la ikinci çocuğu bekleyen Alişan 'Yok artık!' dedirtti

Ünlü şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol son dönemin en çok konuşulan isimlerinden. Hızlı bir şekilde ilerleyen ilişkilerini 2018 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Alişan ve Buse Varol ilk çocukları Burak'ı 2019 yılında kucaklarına aldılar. Şu sıralarda da ikinci bebeklerini bekleyen Alişan ve Buse Varol çifti kısa bir süre önce bir kız çocuk beklediklerini açıklamışlardı. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Alişan bir süre önce çocukluk fotoğrafını paylaştı ve herkese 'Yok artık!' dedirtti. Nedeni ise oğlu Burak'ın kendisine olan benzerliği...