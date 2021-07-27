Haberler Video Magazin Videoları 'Üstü çıplak <a href="/index/ifsa?type=2" class="">ifşa</a>' <a href="/index/sevda-erginci?type=2" class="">Sevda Erginci</a>'ye büyük ihanet! Avukat <a href="/index/seray-ozturk?type=2" class="">Seray Öztürk</a>, <a href="/index/yilmaz-kunt?type=2" class="">Yılmaz Kunt</a>'u ifşaladı! 'Spa otelinde gönlünü alacam'

'Üstü çıplak ifşa' Sevda Erginci'ye büyük ihanet! Avukat Seray Öztürk, Yılmaz Kunt'u ifşaladı! 'Spa otelinde gönlünü alacam'

'Üstü çıplak ifşa' Sevda Erginci'ye büyük ihanet! Avukat Seray Öztürk, Yılmaz Kunt'u ifşaladı! 'Spa otelinde gönlünü alacam'
27.07.2021 17:32 - Son Güncelleme: 27.07.2021 17:33
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Sevda Erginci'ye büyük ihanet! Avukat Seray Öztürk, Yılmaz Kunt'u ifşaladı! Yasak Elma dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve Uyanış Büyük Selçuklu'da canlandırdığı Turna Hatun karakteriyle büyük beğeni toplayan Sevda Erginci ifşa mesajları ve fotoğraflarıyla şok oldu. Evlilik hazırlığı yapan Sevda Erginci ve Yılmaz Kunt'un dünyası, Seray Öztürk'ün ifşasından sonra başlarına yıkıldı. Yılmaz Kunt'un avukat Seray Öztürk'e attığı mesajlar ifşa oldu. Kendisine yazan Kunt'la tüm mesajlarını Instagram'dan hesabından paylaşan Öztürk, "Evlilik yolundayken benimle buluşmaya çalışıyorsun" dedi ve arda arda ifşaladı. İşte Kunt'un Öztürk'e 'Spa otelinde gönlünü alacam' 'Bikininle uyuma bari' gibi ifşalanan o yazışmaları...


Sevda Erginci'nin sevgilisi Yılmaz Kunt'un fenomen Seray Öztürk'le mesajları ifşa oldu ortalığa döküldü 'Bikininle uyuma bari..'

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