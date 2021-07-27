Bedavaya dekor! Demet Özdemir evinin bahçesini bedavaya dekore ettiriyor

Geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy’den aldığı 4 milyonluk evinin dekorasyonunu bedavaya getiren Demet Özdemir, yine 4 ayak üstüne düştü. Güzel oyuncu, şimdi de evinin bahçesini bedavaya dekore ettiriyor.
Demet Özdemir, şöhretin kaymağını yemeye devam ediyor. Kazandıklarını gayrimenküle yatıran 29 yaşındaki oyuncu, şöhreti sayesinde cebinde de servet tutuyor.
Geçtiğimiz yıl Zekeriyaköy'de aldığı 4 milyonluk villasını, 13 milyon 700 bin takipçili Instagram hesabı sayesinde bedavaya dekore ettiren Özdemir, sürekli anlaştığı mimarların reklamını yapmıştı. Yaptığı reklamlar sayesinde hayatındaki bir çok şeyi bedavaya getiren oyuncu, evinin bahçesi için de harekete geçti.
Özdemir, bahçesinin dekorasyonu için anlaştığı firmaların reklamlarına başladı.
SALINCAKTA KEYİF
Oyuncu, önceki gün bahçesine koydurduğu salıncakta paylaştığı pozuna "Parka gidip sallanmak için biraz büyümüş olabilirim ama siz de bahçeye salıncak, hamak kurmak istiyorsanız tam zamanı" diyerek işbirliği yaptığı firmaları paylaştı.
Demet Özdemir'in bu paylaşımına "Bedava hayat oh ne rahat" yorumları geldi.
Evini daha konforlu hale getiren Demet Özdemir'in şöhreti sayesinde cebinden tek kuruş para çıkmadı.