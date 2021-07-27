Ortalık kızıştı! Chloe'den Serdar Ortaç'a yanıt gecikmedi! ‘Hikayenin iki yüzü var’

Chloe Loughnan'dan Serdar Ortaç'ın 'Şeytan görsün yüzünü' sözlerine jet yanıt! Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulunmuştu. Ortaç, "Çocuk sahibi olamadığın için burukluk var mı?" sorusuna, "Şeytan görsün yüzünü. Ondan çocuk sahibi olmadığım için kısmetliymişim" şeklinde karşılık vermişti. Ortaç'ın eski eşi ile ilgili açıklaması magazin gündemine bomba gibi düşerken Chloe Loughnan'dan yanıt gecikmedi. Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Loughnan bakın Serdar Ortaç'a nasıl karşılık verdi.