Usta sanatçı Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatı ve Muhterem Nur'un itirafları

Türk müziğinin efsanelerinden olan Müslüm Gürses, hala pek çok kişinin yüreğine dokunan şarkıların mimarıdır. 3 Mart 2013 tarihinde hayatını kaybeden Müslüm Gürses'ten 7 yıl sonra da hayat arkadaşı Muhterem Nur, 20 Mart 2020 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Müslüm Gürses ve Muhterem Nur çiftinden ise geriye güzel anılar kaldı. Müslüm Gürses'in hayat arkadaşı Muhterem Nur, Müslüm Gürses ile olan anılarını paylaşmıştı. Müslüm Gürses'in iyi bir insan olduğundan bahseden Muhterem Nur, Müslüm Gürses'ten gördüğü şiddet iddiaları konusunda beklenmedik açıklamalarda bulunmuştu. İşte Müslüm Gürses'in acılarla dolu hayatı ve hayat arkadaşı Muhterem Nur'un itirafları.