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Usta sanatçı Bülent Ersoy’un arşivden çıkan mayokinili videosu olay oldu! Fiziğini görenler şaştı kaldı | VİDEO

Usta sanatçı Bülent Ersoy’un arşivden çıkan mayokinili videosu olay oldu! Fiziğini görenler şaştı kaldı | VİDEO
18.05.2021 18:47
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'Diva' lakaplı Bülent Ersoy’un 1984 yılında Almanya’da çevirdiği Acı Ekmek filminin tanıtım videosu yıllar sonra sosyal medyada gündem oldu. Ersoy'un mayokinili görüntüleri olay oldu. İşte o görüntüler…


MAYOKİNİLİ ANLARI GÖRENLERİ ŞAŞTI KALDI

Yılmaz Duru'nun çektiği 'Acı Ekmek' filmnde Bülent Ersoy'un, bebek emzirdiği ve mayokiniyle podyumda salındığı görüntüler sosyal medyaya damga vurdu.

Pek çok yorum alan paylaşıma, "Mayokiniyi daha kimse bilmezken Bülent ablamız giyiyor ve sergiliyordu.", "Fiziğine saygı duyarım valla" ya da "Fiziğinin maşallahı var" şekinde Bülent Ersoy'un düzgün fiziğine övgüler yağdırıldı.

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